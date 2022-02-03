В Одеській області діти масово хворіють на COVID-19: ситуація загострилася

В Одеській області діти масово хворіють на COVID-19: ситуація загострилася

Рівень захворювання збільшився.

В Одеській області різко зросла кількість захворювань на коронавірус. Інтенсивний показник захворюваності перевищує епідемічний поріг на 38,8%.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської мерії.

За минулий тиждень коронавірусну інфекцію підхопили 6 026 одеситів, серед яких - 535 дітей. У відомстві зазначили, що рівень захворюваності COVID-19 в Одесі виріс в 2,3 раза в порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше зростання захворюваності зафіксовано серед дітей - у 2,4 рази.

Причиною ускладнення епідемічної ситуації медики називають домінування “Омікрона”, який має високу контагіозність і більше вражає дитяче населення.

У МОЗ повідомили, що за минулу добу, 2 лютого, в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 982 людей. 245 хворих одужали, 14 – померли. Одеська область може потрапити до "червоної" зони карантину.

Коронавірус продовжує бити рекорди в Україні

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: