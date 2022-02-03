Коронавірусний рекорд: за добу в Україні зафіксували понад 39 тисяч хворих

Найбільше заражень - у трьох областях.
В Україні за минулу добу, 2 лютого, зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це максимум за весь час пандемії. З них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035. За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 136 осіб
- летальних випадків – 210
- одужало – 9 380 осіб
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 169 897 осіб
- одужало – 3 650 854 особи
- летальних випадків – 100 809
- проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056
Нагадаємо, станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Через ускладнення хвороби померли 192 людини.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.