Експерти назвали приховані симптоми "Омікрону"

У деяких пацієнтів спостерігається втрата апетиту.

У хворих на "Омікрон" спостерігається широкий спектр симптомів, частину з яких можна прийняти за прояв інших захворювань.

Про це експерти розповіли виданню The Sun.

Зокрема, до прихованих симптомів цього штаму коронавірусу належить втома. Згідно з дослідженнями, відчуття перевтоми спостерігається у 62% пацієнтів із коронавірусом. Як зазначив лікар загальної практики Сачин Награні, втома може бути як ранньою ознакою зараження COVID-19, так і виникнути з іншої причини.

Іншим симптомом “Омікрону” є біль у м'язах та ломота в тілі, що обумовлені реакцією організму на коронавірус. Крім цього, вчені з'ясували, що у деяких пацієнтів спостерігається втрата апетиту.

Крім того, нудота та діарея також можуть свідчити про зараження COVID-19. При цьому фахівці зазначили, що ці симптоми часто супроводжуються іншими ключовими проявами коронавірусу, такими як біль у горлі або втрата нюху.

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Раніше вчені назвали новий симптом “Омікрону” - біль у вухах.

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