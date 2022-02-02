Медики назвали вісім симптомів "Омікрону": проявляються у перші дні

Медики назвали вісім симптомів "Омікрону": проявляються у перші дні

В окремих випадках їхня поява можлива упродовж 14 діб.

Дослідження медиків із Великої Британії, США та Південно-Африканської Республіки засвідчили, що симптоми зараження штамом “Омікрон” проявляються протягом перших днів і їх більше, ніж три, які офіційно визнані Національною службою охорони здоров’я (NHS).

Про це повідомляє британське видання Express.

За словами Райана Роуча, генерального директора південноафриканської медичної страхової компанії Discovery Health, перші симптоми зараження “Омікроном” проявляються протягом перших трьох днів. До них належить першіння в горлі, біль у попереку, закладеність носа, головний біль, втома, чхання, нічна пітливість та ломота в тілі.

У публікації зауважили, що ці вісім симптомів можуть виникнути навіть у перші два дні після контакту людини з “Омікроном”. В окремих випадках їхня поява можлива упродовж традиційних 14 діб.

У разі виявлення цих симптомів лікарі рекомендують самоізолюватися на десять днів і здати аналізи на наявність інфекції.

Офіційними симптомами Covid, за даними NHS, вважають лише три - безперервний кашель, лихоманку та втрату смаку та нюху.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

Нагадаємо, німецькі вчені пояснили раптовий стрибок зараження омікрон-штамом коронавірусу серед дітей. Велика небезпека зараження дітей новим штамом пов'язані з його здатністю "чіплятися" за рецептори клітин.

Читайте також: