В Україні побільшало "помаранчевих" зон карантину: де погіршилася епідеміологічна ситуація

У “червоній” зоні — Івано-Франківська та Рівненська області.
В Україні збільшилася кількість “помаранчевих” зон карантину. Через стрімке поширення штаму коронавірусу “Омікрон” обмеження ввели ще у Дніпропетровській області.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
У “помаранчевій” карантинній зоні станом на 3 лютого перебуває 21 регіон. У “червоній” зоні — Івано-Франківська та Рівненська області, у “жовтій” — Кіровоградська та Полтавська області.
Рівень захворюваності в нашій країні в 13 разів перевищує допустимі показники: 973 хворих на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, що хвиля нового штаму "Омікрон" в Україні підходить до піку, кількість інфікованих зросте до 200 тисяч на добу.
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