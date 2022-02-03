В Україні побільшало "помаранчевих" зон карантину: де погіршилася епідеміологічна ситуація

В Україні побільшало "помаранчевих" зон карантину: де погіршилася епідеміологічна ситуація

У “червоній” зоні — Івано-Франківська та Рівненська області.

В Україні збільшилася кількість “помаранчевих” зон карантину. Через стрімке поширення штаму коронавірусу “Омікрон” обмеження ввели ще у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також читайте Перша країна ЄС оголосила про використання пігулок від коронавірусу

У “помаранчевій” карантинній зоні станом на 3 лютого перебуває 21 регіон. У “червоній” зоні — Івано-Франківська та Рівненська області, у “жовтій” — Кіровоградська та Полтавська області.

Рівень захворюваності в нашій країні в 13 разів перевищує допустимі показники: 973 хворих на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що хвиля нового штаму "Омікрон" в Україні підходить до піку, кількість інфікованих зросте до 200 тисяч на добу.

Читайте також: