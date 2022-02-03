"Стал доминирующим": "Омикрон" добрался до Херсонской области

В регионе обнаружен штамм коронавируса "Омикрон".

В Херсонской области стремительно растет уровень заболеваемости COVID-19 и именно из-за штамма "Омикрон".

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

"По результатам секвенирования присланных в референс-лабораторию образцов в области обнаружена циркуляция штамма "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 дали положительный результат именно на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляции, но и о том, что он стал доминирующим", – отметил Юрий Ромаскевич.

Омикрон в Украине: готовы ли больницы к новой волне и как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Напомним, в Украине по состоянию на 31 января COVID-штамм "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: