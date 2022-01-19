США передали Україні майже півмільйона доз вакцини Pfizer

У посольстві кажуть, що вакцини демонструють відданість США підтримці України.

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Як зазначається, ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, "особливо під час поширення варіанту Omicron".

"Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19", — йдеться в повідомленні.

У посольстві пишаються тим, що України є партнером США у "цих історичних заходах".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19. Відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

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