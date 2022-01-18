У Чернівецькій області виявили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон"

Медики відправили до Києва на дослідження 30 зразків тестів, у 16 з яких виявили новий варіант вірусу.
Циркуляцію нового штаму коронавірусу “Омікрон” зафіксували у Чернівецькій області.
Про це повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.
Медики відправили до Києва на дослідження 30 зразків тестів, у 16 з яких виявили новий варіант вірусу. Решта зразків була з “Дельтою”.
“У області і надалі циркулює “Дельта”, яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і “Омікрон”, – пояснила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.
Зараз медики визначають, чи може у когось із пацієнтів з “Омікроном” бути тяжкий перебіг хвороби.
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