У Чернівецькій області виявили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон"

Медики відправили до Києва на дослідження 30 зразків тестів, у 16 з яких виявили новий варіант вірусу.

Циркуляцію нового штаму коронавірусу “Омікрон” зафіксували у Чернівецькій області.

Про це повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Медики відправили до Києва на дослідження 30 зразків тестів, у 16 з яких виявили новий варіант вірусу. Решта зразків була з “Дельтою”.

“У області і надалі циркулює “Дельта”, яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і “Омікрон”, – пояснила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.

Зараз медики визначають, чи може у когось із пацієнтів з “Омікроном” бути тяжкий перебіг хвороби.

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