Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою

Як зазначають у МОЗ, відтепер для вакцинації не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.
Міністерство охорони здоров’я спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.
Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.
Як зазначають у міністерстві, відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.
Для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусу, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.
Аби відомості про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я, із собою необіхдно мати:
- свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) та згода одного з батьків або опікуна;
- паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років).
Як зазначають у МОЗ, для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки пропонує надати можливість підліткам від 14 до 18 років використовувати кошти з програми "єПідтримка" на позашкільну освіту.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.