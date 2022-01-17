Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою

Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою

Як зазначають у МОЗ, відтепер для вакцинації не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

Міністерство охорони здоров’я спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.

Також читайте Не довезли до лікарні: в Одеській області від коронавірусу померла дитина

Як зазначають у міністерстві, відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

Для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусу, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Аби відомості про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я, із собою необіхдно мати:

свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) та згода одного з батьків або опікуна ;

; паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років).

Як зазначають у МОЗ, для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки пропонує надати можливість підліткам від 14 до 18 років використовувати кошти з програми "єПідтримка" на позашкільну освіту.

Читайте також: