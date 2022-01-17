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Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою

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Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою

Getty Images

Як зазначають у МОЗ, відтепер для вакцинації не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

Міністерство охорони здоров’я спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.

Як зазначають у міністерстві, відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення дитини.

Для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусу, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Аби відомості про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я, із собою необіхдно мати:

  • свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) та згода одного з батьків або опікуна;
  • паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). 

Як зазначають у МОЗ, для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки пропонує надати можливість підліткам від 14 до 18 років використовувати кошти з програми "єПідтримка" на позашкільну освіту.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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