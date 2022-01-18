В Ізраїлі відмовились від локдауну: громадянам роздаватимуть безкоштовні експрес-тести на коронавірус

В Ізраїлі відмовились від локдауну: громадянам роздаватимуть безкоштовні експрес-тести на коронавірус

Крім того, напередодні Ізраїль скоротив термін самоізоляції до 5 днів.

Новий уряд Ізраїлю цілком відмовився вводити локдауни. Натомість у країні почали роздавати безкоштовні тести на антиген.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник уряду Ізраїлю Нафталі Беннет.

За його словами, уряд країни шукає будь-які способи допомогти громадянам Ізраїлю подолати хвилю нового штаму коронавірусу "Омікрон". Внаслідок цього, влада вирішила надати громадянам Ізраїлю безкоштовні тести на "ковід".

Крім того, напередодні Ізраїль скоротив термін самоізоляції до 5 днів.

"Замість локдауну, ми працюємо над пошуком рішень, аби залишити економіку функціональною і разом подолати пік нової хвилі коронавірусу", — написав Беннет.

За словами очільника ізраїльського уряду, Міністерство охорони здоров'я країни щодня тестує "кожну п'яту людину".

Крім того, уряд Ізраїлю прийняв рішення про виплату компенсацій підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину.

Нагадаємо, ізраїльські вчені заявили, що четвертого COVID-щеплення недостатньо для захисту від "Омікрона".

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