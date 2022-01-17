Нинішня хвиля коронавірусу буде останньою, що потребує обмежень — гендиректор Pfizer

Проте, за словами керівника компанії, найімовірніше людям доведеться робити повторні дози щеплень щороку.
Керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, що потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус буде циркулювати ще протягом багатьох років.
Про це Альберт Бурла сказав під час інтерв'ю французькому виданню BFM TV.
За словами керівника компанії, найімовірніше людям доведеться робити повторні дози щеплень щороку.
"Важливо, щоб люди отримали по три дози вакцини Pfizer проти коронавірусу і, швидше за все, після цього їм однаково знадобиться щорічна ревакцинація, а людям з імунодефіцитом вона може знадобитися кожні 4 місяці", – сказав Бурла.
Крім того, він зазначив, аби захистити дітей від коронавірусу, їх також потрібно вакцинувати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний директор Pfizer Альберт Бурла також заявив, що вакцина проти штаму "Омікрон" буде готова до весни.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.