США передали Украине почти полмиллиона доз вакцины Pfizer

В посольстве говорят, что вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины.

Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Как отмечается, эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, "особенно во время распространения варианта Omicron".

"Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным вакцинам против COVID-19", — говорится в сообщении.

В посольстве гордятся тем, что Украина является партнером США в "этих исторических мерах".

Напомним, Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19. Теперь для этого не нужно предоставлять справку о рутинных прививках ребенка.

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