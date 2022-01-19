Коронавірус в Україні на 19 січня: кількість випадків стрімко зростає

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 1 575.
В Україні станом на ранок середи, 19 січня, зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5 413 пацієнт. За добу вакциновано 85 177 українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1 268
- Вінницька – 767
- Волинська – 157
- Дніпропетровська – 414
- Донецька – 483
- Житомирська – 258
- Закарпатська – 292
- Запорізька – 201
- Івано-Франківська – 1 575
- Київська – 491
- Кіровоградська – 86
- Луганська – 215
- Львівська – 956
- Миколаївська – 222
- Одеська – 534
- Полтавська – 470
- Рівненська – 568
- Сумська – 860
- Тернопільська – 528
- Харківська – 666
- Херсонська – 305
- Хмельницька – 625
- Черкаська – 300
- Чернівецька – 513
- Чернігівська – 61
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 780 903 особи;
- одужало – 3 567 336 осіб;
- летальних випадків – 98 712.
Як повідомлялося, в Україні станом на 18 січня зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт.
Читайте також:
- Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою
- В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус: прогнозують погіршення ситуації
- COVID-амністія для власників фальшивих сертифікатів: у МОЗ розповіли, як отримати реальне щеплення
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.