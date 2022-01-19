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Коронавірус в Україні на 19 січня: кількість випадків стрімко зростає

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Коронавірус в Україні на 19 січня: кількість випадків стрімко зростає

УНІАН

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 1 575.

В Україні станом на ранок середи, 19 січня, зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5  413 пацієнт. За добу вакциновано 85 177 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1 268
  • Вінницька – 767
  • Волинська – 157
  • Дніпропетровська – 414
  • Донецька – 483
  • Житомирська – 258
  • Закарпатська – 292
  • Запорізька – 201
  • Івано-Франківська – 1 575
  • Київська – 491
  • Кіровоградська – 86
  • Луганська – 215
  • Львівська – 956
  • Миколаївська – 222
  • Одеська – 534
  • Полтавська – 470
  • Рівненська – 568
  • Сумська – 860
  • Тернопільська – 528
  • Харківська – 666
  • Херсонська – 305
  • Хмельницька – 625
  • Черкаська – 300
  • Чернівецька – 513
  • Чернігівська – 61

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 780 903 особи;
  • одужало – 3 567 336 осіб;
  • летальних випадків – 98 712.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 січня зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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