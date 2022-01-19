Коронавірус в Україні на 19 січня: кількість випадків стрімко зростає

Коронавірус в Україні на 19 січня: кількість випадків стрімко зростає

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 1 575.

В Україні станом на ранок середи, 19 січня, зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5 413 пацієнт. За добу вакциновано 85 177 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1 268

Вінницька – 767

Волинська – 157

Дніпропетровська – 414

Донецька – 483

Житомирська – 258

Закарпатська – 292

Запорізька – 201

Івано-Франківська – 1 575

Київська – 491

Кіровоградська – 86

Луганська – 215

Львівська – 956

Миколаївська – 222

Одеська – 534

Полтавська – 470

Рівненська – 568

Сумська – 860

Тернопільська – 528

Харківська – 666

Херсонська – 305

Хмельницька – 625

Черкаська – 300

Чернівецька – 513

Чернігівська – 61

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних випадків – 98 712.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 січня зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.