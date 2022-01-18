Швеція скасовує обмеження на в’їзд для іноземних туристів: які правила діятимуть в країні тепер

Швеція скасовує обмеження на в’їзд для іноземних туристів: які правила діятимуть в країні тепер

Країна повернеться до правил в’їзду, які діяли до 28 грудня.

Швеція від 21 січня скасовує вимогу для іноземних туристів на надання негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус під час в’їзду до країни.

Про це повідомляє The Local із посиланням на сайт шведського уряду.

"Туристи більше не становлять особливого ризику щодо поширення Омікрону у Швеції. Відповідно до запиту шведського Агентства охорони здоров’я, вимога на надання негативного результату тесту на COVID-19, зробленого не більш ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається необхідним заходом", – йдеться в заяві уряду.

Зазначається, що тепер країна повернеться до правил в’їзду, які діяли до 28 грудня.

Зокрема, повнолітні іноземні туристи (за деякими винятками) при перетині шведського кордону з країн ЄС будуть зобов’язані надати цифровий сертифікат про повний курс вакцинації, підтвердження про одужання від коронавірусу за останні шість місяців, або негативний результат ПЛР-тесту.

Неповнолітні особи також звільняються від надання негативного результату ПЛР-тестування на "ковід".

Актуальну інформацію щодо перетину кордону більшості країн світу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Швеція посилила карантинні обмеження через нові спалахи новго штаму коронавірусу "Омікрон".

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