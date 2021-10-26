Мутацію "Дельти" виявили в українських містах: Данілов назвав перелік

Йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема Львів і Тернопіль.

Мутація нового і набагато небезпечнішого штаму від COVID-19 "Дельта" вже активно поширюється територією України.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі каналу ICTV.

"Ви почуєте про це вперше. У п'ятницю (22 жовтня — ред.) наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася з Британії, сьогодні вже є на території нашої країни", — зазначив секретар РНБО.

Данілов назвав перелік міст України, де зафіксували мутацію "Дельти". Йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема Львів і Тернопіль.

"Більше того, він (новий мутований штам "Дельта" — ред.) починає залазити до Києва", — додав секретар РНБО.

Він закликав українців негайно вакцинуватися від коронавірусу, адже від цього залежить їхнє життя.

"Це хвороба, яку неможливо побачити, але яку дуже легко потім відчути. І коли є закиди, що держава нічого не робить, влада нічого не робить, не займається цим питанням. Скажіть, будь ласка, що ще потрібно зробити, щоб люди усвідомили — або вони вакцинуються, або вони відправляються на цвинтар", — підсумував Данілов.

Нагадаємо:

Новини світу: у Британії стежать за новим штамом, який може виявитися заразнішим за "Дельту"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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