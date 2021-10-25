МОЗ схвалив щеплення від COVID-19 для дітей: яку вакцину вводитимуть

Також у МОЗ детально пояснили, кому з неповнолітніх протипоказане щеплення.

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували наказ про рекомендацію щеплення від коронавірусу підлітків від 12 до 17 років. Для вакцинації використовуватимуть препарат Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

"Серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації", — йдеться в повідомленні.

У разі виникнення дефіциту щеплень МОЗ рекомендує пріоритетно забезпечити вакцинами дітей віком від 12 років та дорослих, які:

віднесені до пріоритетних груп вакцинації,

мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення серйозних ускладнень від нього.

Кому протипоказане щеплення

Щеплення протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини. Відтермінувати вакцинацію рекомендують дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози. Також радять відтермінувати вакцинацію дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути щепленні COVID-19.

Інтервал

МОЗ радить дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 дітям.

Нагадаємо:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання