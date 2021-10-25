"Вакцинуйся. Разом ми сильніші": представники духовенства висловилися на тему вакцинації

До кампанії "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" від групи 1+1 media доєдналися лідери релігійних конфесій.

Цими вихідними, від 23 жовтня, на телеканалах групи 1+1 media продовжилася інформаційно-соціальна промо-кампанія "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" з лідерами різних релігійних конфесій України. Зокрема, в ефірі телеканалів з’явилися тематичні відеоролики за участі Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, Муфтія духовного управління мусульман України "Умма" Саїда Ісмагілова, Головного рабина Києва Йонатана Марковича та Ректора Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості отця Георгія Коваленка. У відео лідери духовенства звертаються до вірян, розповідаючи, чому важливо вакцинуватися від COVID-19 та чому це стало обов’язком №1 для усього цивілізованого світу.

"Вакцинуйся. Разом ми сильніші": звернення глави УГКЦ Блаженного Святослава

"Вакцинуйся. Разом ми сильніші": звернення муфтія духовного управління мусульман України "Умма" Саїда Ісмагілова

"Вакцинуйся. Разом ми сильніші": звернення головного рабина Києва Йонатана Марковича

"Вакцинуйся. Разом ми сильніші": звернення ректора Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості отця Георгія Коваленка

Ролики транслюються на телеканалах за квотою "Соціальна реклама" і є продовженням масштабної кампанії, мета якої – допомогти суспільству зрозуміти важливість вакцинації проти COVID-19 для здобуття колективного імунітету та для здоров’я і добробуту кожного громадянина. Адже чим більше людей доєднаються до цього процесу – тим сильнішою буде вся країна у боротьбі з пандемією.

У медіагрупі вважають, що підтримка духовенства на шляху протидії пандемії є вкрай важливою, адже до їхнього слова дослухаються мільйони.

Нагадуємо, що окрім інформаційної кампанії, яка покликана стимулювати населення вакцинуватися, 1+1 media проводить велику кількість заходів з популяризації вакцинації проти COVID-19 у межах колективу. Також для працівників компанії та родичів колег було проведено дві хвилі вакцинації в офісі. Нині компанія надає можливість вакцинуватися в партнерській клініці. Крім цього, щепитися вакциною від Pfizer можуть усі відвідувачі прямоефірного шоу "Танці з зірками".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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