Мутацию "Дельты" обнаружили в украинских городах: Данилов назвал перечень

Речь идет прежде всего о Западной Украине, в частности Львове и Тернополе.
Мутация нового и гораздо более опасного штамма от COVID-19 "Дельта" уже активно распространяется по территории Украины.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире канала ICTV.
"Вы услышите об этом впервые. В пятницу (22 октября — ред.) наши ученые закончили исследования. Мы имеем подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась из Британии, сегодня уже есть на территории нашей страны", — отметил секретарь СНБО.
Данилов назвал список городов Украины, где зафиксировали "Дельту". Речь идет прежде всего о Западной Украине, в частности Львове и Тернополе.
"Более того, он (новый мутированный штамм "Дельта" - ред.) начинает залезать в Киев", — добавил секретарь СНБО.
Он призвал украинцев немедленно вакцинироваться от коронавируса, ведь от этого зависит их жизнь.
"Это болезнь, которую невозможно увидеть, но которую очень легко потом почувствовать. И когда есть упреки, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом. Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали — или они прививаются, или они отправляются на кладбище", — подытожил Данилов.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.