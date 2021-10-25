Більше хворих потрапляють до реанімацій і помирають: лікарка про важкість коронавірусу "Дельта"

Більше хворих потрапляють до реанімацій і помирають: лікарка про важкість коронавірусу "Дельта"

Інфіковані "Дельтою" потребують більшої кількості кисню, ніж ті пацієнти, які були заражені іншим штамом коронавірусу, каже лікарка.

Штам коронавірусу "Дельта" більш агресивний за попередні варіанти вірусу. Від зараження "Дельтою" більше людей потрапляють до реанімацій і він призводить до більшої кількості смертей.

Про це розповіла "Укрінформу" завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, професор Наталія Матолінець.

"Штам "Дельта" більш агресивний – і ВООЗ, і Центри з контролю і профілактики захворювань США визнають, що ця хвиля вимагає більшої кількості госпіталізацій, більше пацієнтів потребують інтенсивної терапії і, на превеликий жаль, у нього вищі показники летальності", - каже лікарка.

У заражених "Дельтою" - значно важчий перебіг захворювання, аніж у тих пацієнтів, які хворіли внаслідок інфікування іншими штампами коронавірусу, зазначає Наталія Матолінець.

"Коли вірус тільки потрапляє в організм, він справді проявляється зазвичай якимись катаральними явищами – першінням, болем у горлі, нежиттю та загальними симптомами інтоксикації. Але якщо є прогресування захворювання з ураженням легень, коли наростає дихальна недостатність з потребою кисневої терапії, ми спостерігаємо набагато важчий перебіг хвороби, ніж раніше", - розповідає лікарка.

За її словами, зараз зросла кількість пацієнтів, які потрапляють до реанімацій у порівнянні з загальною кількістю захворілих.

"А ті, що перебувають в інтенсивній терапії, потребують і більших об’ємів кисню, зокрема високопотокової вентиляції – 40-60 літрів кисню на хвилину, і більш тривалого в часі лікування киснем", - резюмувала Наталія Матолінець.

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