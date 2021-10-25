Ще одну область можуть перевести до "червоної" зони карантину

Ще одну область можуть перевести до "червоної" зони карантину

Завтра, 26 жовтня, буде проведено засідання державної комісії ТЕБ та НС.

Через погіршення епідситуації Чернігівщина найближчим часом може перейти до "червоної" зони карантину.

Про це Суспільному сказала заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк.

За її словами, всі показники відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків – область "червона", – сказала Жанна Шерстюк.

Вона розповіла, завтра, 26 жовтня, буде проведено засідання державної комісії ТЕБ та НС. За 48 годин після прийняття рішення на комісії ТЕБ та НС, Чернігівщина буде переведена до "червоної" зони.

"Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити", - зауважила Жанна Шерстюк.

Що заборонено для "червоної" зони:

робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлень навинос),

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти (крім дитячих садків і початкових класів);

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Зазначимо, від завтра, 26 жовтня, режим суворих карантинних обмежень запровадять у Рівненській та Миколаївській областях.

Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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