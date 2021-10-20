Дещо інше захворювання: лікарка пояснила особливості та небезпеку штаму "Дельта"

Штам "Дельта" може викликати тромбози.

Захворювання штамом "Дельта" частково відрізняється від перебігу звичайного коронавірусу та має свої особливості.

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Про це повідомила інфекціоністка Ольга Голубовська.

"COVID-19, викликаний варіантом "Дельта", треба розцінювати як вже дещо інше захворювання", - зазначила інфекціоністка.

Медикиня назвала три особливості штаму "Дельта":

високе вірусне навантаження, яке в сотні разів перевищує попередні варіанти COVID-19;

вища частота тромбозів;

клінічні симптоми швидко прогресують.

Ольга Голубовська наголосила, що хворий штамом "Дельта", у порівнянні із звичайним COVID-19, може довший час поширювати хворобу. Лікарка закликала оптимізувати тактику лікування хворих: призначати противірусне лікування на початковій стадії вірусу та госпіталізувати людей із груп ризику, які захворіли на "Дельту". Хворим має бути призначена профілактика тромбозу.

Також Ольга Голубовська закликала людей із груп ризику вакцинуватись, оскільки це збереже їхнє життя.

Нагадаємо, інфекціоніст Василь Копча пояснив, що крові інфікованих штамом "Дельта" концентрація вірусу у понад тисячу разів більша, ніж у тих, хто заразився "китайським" штамом. Це означає, що такі хворі є більш активними розповсюджувачами цієї інфекції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини України: збільшується кількість дітей, інфікованих вірусом "Дельта"

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