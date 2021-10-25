Очільник ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії COVID-19

Розробники вакцини від коронавірусу повинні поділитися технологіями і скасувати право інтелектуальної власності.
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні повідомив, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусної інфекції.
Три головні умови для цього очільник ВООЗ опублікував у понеділок, 25 жовтня, у Twitter.
На думку Гебреісуса, подолати пандемію COVID-19 вдасться за допомогою вакцинації, якщо:
- постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом;
- країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;
- розробники вакцин поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.
Для подолання пандемії коронавірусної інфекції очільник ВООЗ закликав усі країни об'єднатися, жодній державі, за його словами, не вдасться це зробити самотужки.
Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що наступного року світ вийде з пандемії коронавірусної інфекції.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.