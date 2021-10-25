Очільник ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії COVID-19

Очільник ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії COVID-19

Розробники вакцини від коронавірусу повинні поділитися технологіями і скасувати право інтелектуальної власності.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні повідомив, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусної інфекції.

Три головні умови для цього очільник ВООЗ опублікував у понеділок, 25 жовтня, у Twitter.

На думку Гебреісуса, подолати пандемію COVID-19 вдасться за допомогою вакцинації, якщо:

постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом;

країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;

розробники вакцин поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

Для подолання пандемії коронавірусної інфекції очільник ВООЗ закликав усі країни об'єднатися, жодній державі, за його словами, не вдасться це зробити самотужки.

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Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що наступного року світ вийде з пандемії коронавірусної інфекції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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