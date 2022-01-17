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Вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще: как привить ребенка и что необходимо иметь с собой

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Вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще: как привить ребенка и что необходимо иметь с собой

Getty Images

Как отмечают в Минздраве, теперь для вакцинации не нужно предоставлять справку о рутинных прививках ребенка.

Министерство здравоохранения упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отмечают в министерстве, теперь для этого не нужно предоставлять справку о рутинных прививках ребенка.

Для того чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавируса, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

Чтобы сведения о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения, с собой необходимо иметь :

  • свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) и согласие одного из родителей или опекуна ;
  • паспорт и идентификационный код (детям 14-17 лет).

Как отмечают в Минздраве, для вакцинированных против COVID-19 также существует возможность генерации детского COVID-сертификата.

Напомним, Министерство образования и науки предлагает предоставить возможность подросткам от 14 до 18 лет использовать средства из программы "єПідтримка" на внешкольное образование.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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