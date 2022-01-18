В Израиле отказались от локдауна: гражданам будут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус

В Израиле отказались от локдауна: гражданам будут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус

Кроме того, ранее Израиль сократил срок самоизоляции до 5 дней.

Новое правительство Израиля полностью отказалось вводить локдауны. В стране уже начали раздавать бесплатные тесты на антиген.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

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По его словам, правительство страны ищет любые способы помочь гражданам Израиля преодолеть волну нового штамма коронавируса "Омикрон". В результате этого, власти решили предоставить гражданам Израиля бесплатные тесты на "ковид".

Кроме того, ранее Израиль сократил срок самоизоляции до 5 дней.

"Вместо локдауна мы работаем над поиском решений, чтобы сохранить экономику функциональной и вместе преодолеть пик новой волны коронавируса", — написал Беннет.

По словам главы израильского правительства, Министерство здравоохранения страны ежедневно тестирует "каждого пятого человека".

Кроме того, правительство Израиля приняло решение о выплате компенсаций предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина.

Напомним, израильские ученые заявили, что четвертой COVID-прививки недостаточно для защиты от "Омикрона".

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