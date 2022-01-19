Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 1 575.

В Украине по состоянию на утро среды, 19 января, зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели. За сутки вакцинировано 85177 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1 268

Винницкая – 767

Волынская – 157

Днепропетровская – 414

Донецкая – 483

Житомирская – 258

Закарпатская – 292

Запорожская – 201

Ивано-Франковская – 1 575

Киевская – 491

Кировоградская – 86

Луганская – 215

Львовская – 956

Николаевская – 222

Одесская – 534

Полтавская – 470

Ровенская – 568

Сумская – 860

Тернопольская – 528

Харьковская – 666

Херсонская – 305

Хмельницкая – 625

Черкасская – 300

Черновицкая – 513

Черниговская – 61

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 780 903 человека;

поправилось – 3 567 336 человек;

летальных исходов – 98 712.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 18 января зафиксировано 8558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5761 пациент.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.