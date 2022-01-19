Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 1 575.
В Украине по состоянию на утро среды, 19 января, зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели. За сутки вакцинировано 85177 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1 268
- Винницкая – 767
- Волынская – 157
- Днепропетровская – 414
- Донецкая – 483
- Житомирская – 258
- Закарпатская – 292
- Запорожская – 201
- Ивано-Франковская – 1 575
- Киевская – 491
- Кировоградская – 86
- Луганская – 215
- Львовская – 956
- Николаевская – 222
- Одесская – 534
- Полтавская – 470
- Ровенская – 568
- Сумская – 860
- Тернопольская – 528
- Харьковская – 666
- Херсонская – 305
- Хмельницкая – 625
- Черкасская – 300
- Черновицкая – 513
- Черниговская – 61
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 780 903 человека;
- поправилось – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 18 января зафиксировано 8558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5761 пациент.
Читайте также:
- Вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще: как прививать ребенка и что необходимо иметь с собой
- В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом: прогнозируют ухудшение ситуации
- COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.