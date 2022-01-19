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Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

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Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

УНИАН

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 1 575.

В Украине по состоянию на утро среды, 19 января, зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели. За сутки вакцинировано 85177 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1 268
  • Винницкая – 767
  • Волынская – 157
  • Днепропетровская – 414
  • Донецкая – 483
  • Житомирская – 258
  • Закарпатская – 292
  • Запорожская – 201
  • Ивано-Франковская – 1 575
  • Киевская – 491
  • Кировоградская – 86
  • Луганская – 215
  • Львовская – 956
  • Николаевская – 222
  • Одесская – 534
  • Полтавская – 470
  • Ровенская – 568
  • Сумская – 860
  • Тернопольская – 528
  • Харьковская – 666
  • Херсонская – 305
  • Хмельницкая – 625
  • Черкасская – 300
  • Черновицкая – 513
  • Черниговская – 61

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 780 903 человека;
  • поправилось – 3 567 336 человек;
  • летальных исходов – 98 712.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 18 января зафиксировано 8558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5761 пациент.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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