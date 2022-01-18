Швеция отменяет ограничения на въезд для иностранных туристов: какие правила будут действовать в стране

Швеция отменяет ограничения на въезд для иностранных туристов: какие правила будут действовать в стране

Швеция вернется к правилам въезда, действовавшим до 28 декабря.

Швеция от 21 января отменяет требование для иностранных туристов на предоставление негативного результата ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на сайт шведского правительства.

"Туристы больше не представляют особого риска распространения "Омикрона" в Швеции. Согласно запросу шведского Агентства здравоохранения, требование на предоставление отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается необходимой мерой", – говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что теперь страна вернется к правилам въезда, действовавшим до 28 декабря.

В частности, совершеннолетние иностранные туристы (за некоторыми исключениями) при пересечении шведской границы из стран ЕС будут обязаны предоставить цифровой сертификат о полном курсе вакцинации, подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние шесть месяцев или отрицательный результат ПЦР-теста.

Несовершеннолетние лица также освобождаются от отрицательного результата ПЦР-тестирования на "ковид".

Актуальную информацию о пересечении границы большинства стран мира можно найти по ссылке.

Напомним, Швеция усилила карантинные ограничения из-за новых вспышек нового штамма коронавируса "Омикрон".

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