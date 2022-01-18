В Черновицкой области обнаружили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон"

Медики отправили в Киев на исследование 30 образцов тестов, в 16 из которых обнаружили новый вариант вируса.

Циркуляцию нового штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Медики отправили в Киев на исследование 30 образцов коронавирусной инфекции, в 16 из них обнаружили новый вариант вируса. Остальная часть образцов была с “Дельтой”.

“В области и дальше циркулирует “Дельта”, превосходившая последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон", – объяснила главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко.

Сейчас медики определяют, может ли у кого-то из пациентов с "Омикроном" быть тяжелое течение болезни.

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