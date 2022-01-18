В Черновицкой области обнаружили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон"

Медики отправили в Киев на исследование 30 образцов тестов, в 16 из которых обнаружили новый вариант вируса.
Циркуляцию нового штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Черновицкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Медики отправили в Киев на исследование 30 образцов коронавирусной инфекции, в 16 из них обнаружили новый вариант вируса. Остальная часть образцов была с “Дельтой”.
“В области и дальше циркулирует “Дельта”, превосходившая последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон", – объяснила главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко.
Сейчас медики определяют, может ли у кого-то из пациентов с "Омикроном" быть тяжелое течение болезни.
Читайте также:
- В Харьковской области предупредили о вспышке "Омикрона".
- В Киеве на Крещение будут развозить освященную воду в цистернах.
- В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк.