Патріарх РПЦ Кирило підхопив коронавірус

Патріарх через хворобу скасував всі зустрічі та поїздки. Він вирішив піти на карантин.

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) захворів на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Російської православної церкви (РПЦ).

"Найближчими днями всі заплановані зустрічі та поїздки найсвятішого патріарха Кирила скасовуються у зв'язку із захворюванням на коронавірус, що відбувається з вираженими симптомами і необхідністю постільного режиму та ізоляції", — повідомив глава Синодального відділу патріархату зі взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легой.

Стан предстоятеля РПЦ наразі задовільний.

Наразі у Росії фіксується різке зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес раніше попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19.

А у ВООЗ заявили, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, адже для цього склалася найбільш сприятлива ситуація.

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