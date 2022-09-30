Патриарх РПЦ Кирилл подхватил коронавирус

Патриарх из-за болезни отменил все встречи и поездки. Он решил уйти на карантин.
Предстоятель Российской православной церкви Кирилл (Гундяев) заболел COVID-19.
Об этом сообщается на сайте РПЦ.
"В ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием коронавирусом, которое происходит с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", — сообщил глава Синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легой.
Состояние предстоятеля РПЦ пока удовлетворительное.
В настоящее время в России фиксируется резкий рост количества случаев заражения коронавирусом.
Напомним, европейский комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес ранее предупредила, что государства-члены ЕС зимой ждет очередная волна COVID-19.
А в ВОЗ заявили, что в мире в скором времени завершится пандемия коронавируса, ведь для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация.
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