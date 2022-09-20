"Ковід" стрімко поширюється: в Україні за тиждень інфікувалося понад 36 тисяч людей

В Україні росте кількість хворих на коронавірус, а також смертей і госпіталізацій внаслідок COVID-19.

В Україні за минулий тиждень, від 12.09 до 18.09, зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 5628, медпрацівників – 869.

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулий тиждень через коронавірус госпіталізовано – 6273 осіб, смертей – 90, одужало – 17 430 особи.

Крім того, 62 617 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 32,3% становлять перші дози, 7,9% – другі дози, 57,1% – перші бустерні дози, 2,6% – другі бустерні дози.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 085 581 людей, з них дві дози отримали 15 306 559 людей, першу бустерну дозу – 2 090 796 людей, другу бустерну дозу – 20 214 людина", - кажуть у МОЗ.

Наголошується, що близько 780 тисяч українців ще не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу. Саме тому людей закликають захиститися перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання.

Нагадаємо, в Україні дозволили вакцинувати дітей віком 5-11 років проти COVID-19.

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