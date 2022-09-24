У пунктах та центрах вакцинації від COVID-19 в Україні доступна вакцина CoronaVac

CoronaVac успішно використовується в Україні з березня 2021 року. Загалом за цей час українці використали 9 828 515 доз цієї вакцини.

Вакцина CoronaVac є інактивною – містить у своєму складі “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Це давня перевірена технологія, яка існує вже близько 70 років. За таким самим принципом працюють деякі вакцини проти поліомієліту та грипу.

Вакцина CoronaVac:

Пройшла всі три фази досліджень.

Схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

Дозволена людям від 18 років.

Дводозна (базовий курс вакцинації). Рекомендований інтервал між введеннями - 14-28 днів.

Зберігається при температурі +2 - +8℃.

Використовується в 56 країнах, зокрема в Туреччині, Китаї, Сінгапурі, Аргентині, Бразилії, Чилі.

Нагадуємо, що в осінньо-зимовий період захворюваність на COVID-19 зростає. Тому особливо важливо вакцинуватись та отримати захист.

Вакциною CoronaVac можна:

Зробити базовий курс щеплень, якщо не вакцинувалися раніше.

Отримати 2-гу дозу, якщо 1-ша була CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), Moderna.

Здійснити бустерне щеплення (як перше, так і друге) після інших вакцин.

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