Пандемія коронавірусу: ВООЗ озвучила неочікуваний прогноз

У світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалася найбільш сприятлива ситуація.

Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою від березня 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, пише Reuters.

"Наразі найкращий час, щоб покласти цьому край", — заявив він.

Однак країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її щодо коронавірусу і майбутніх вірусів, а також вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

ВООЗ попередила про можливість майбутніх хвиль вірусу та заявила, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

Раніше стало відомо, що в Україні відзначається збільшення кількості хворих на COVID-19 та госпіталізацій через це. Нині зафіксовано 11,5 тисяч хворих на коронавірус, а в лікарнях перебувають понад 3 тисячі пацієнтів.

А в Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто Ченду через COVID-19. Таким чином влада хоче стримати спалах коронавірусу.

Після коронавірусу та мавпячої віспи світові загрожує новий вірус

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