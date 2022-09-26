МОЗ оновило схеми вакцинації проти COVID-19: деталі

Про це йдеться у повідомленні у Facebook.

Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

Ці схеми вакцинації, є безпечними та захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Таким чином:

Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень від COVID-19 з однієї дози вакцини Janssen або двох доз вакцин ( CoronaVac чи Pfizer).

Через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.

Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

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