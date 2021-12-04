Лікар-інфекціоніст розповів, хто може постраждати від коронавірусу "Омікрон"

Один пацієнт зможе заражати набагато більше людей, ніж заражали попередніми штамами.

Один пацієнт, заражений новим штамом коронавірусу "Омікрон", зможе заражати набагато більше людей, ніж заражали попередніми штамами.

Про це у програмі "5 вопросов" телеканалу "Дом" розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

За його словами, що мутація, яка відбувається, подібна до мутацій, що відбувалися раніше.

"На жаль, географічні особливості, і навіть переміщення населення, переміщення носіїв вірусу призводять до того, що відбувається змішування. Найбільше викликає занепокоєння, що наша імунна система навіть у вакцинованих людей не може правильно ідентифікувати цей вірус і одразу ж його знищувати у внутрішньому середовищі організму. Простими словами, вакциновані люди мають невелику фору перед тими, хто не вакцинований, але, на жаль, мутації вірусу призводять до того, що наша імунна система залишається сліпа щодо них", — сказав Петров.

Також, зазначає лікар-інфекціоніст, є небезпека для організованих колективів.

"Тому що епідеміологи говорять про те, що репродуктивне число вірусу "омікрону" зростає. Це означає, що один пацієнт зможе заражати набагато більше людей, ніж заражали попередніми штамами", — пояснив Віктор Петров.

Щодо клінічних особливостей "Омікрону", то поки що даних дуже мало.

Нагадаємо, на Закарпатті, за даними МОЗ, госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив становить +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Водночас на Закарпатті й досі фіксують найнижчий рівень вакцинації населення.

Як відомо, новий штам коронавірусу "Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів. Українців, які перебували у країнах, де виявлено "Омікрон", зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.

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