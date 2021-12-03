Антивакцинатор вигадав спосіб обдурити медиків за допомогою силікону

50-річний чоловік намагався отримати "зелену перепустку" без щеплення від COVID-19.

Губернатор італійського регіону П'ємонт Альберто Чіріо розповів про випадок шахрайства, який трапився у центрі вакцинації Biver Banca, що в містечку Б’єлла. 50-річний чоловік прийшов на щеплення проти COVID-19 із силіконовою накладкою на руку, щоб отримати “зелену перепустку” без введення вакцини.

Про це італійський чиновник повідомив у п’ятницю, 3 грудня, у своєму відеозверненні на Facebook-сторінці.

За його словами, силіконова аплікація була дуже схожа на справжню шкіру, однак її колір та фактура викликали підозру у медичної працівниці, яка попросив чоловіка показати всю свою руку.

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Переконавшись у фальшивці, медики викликали поліцію.

За словами голови П'ємонту, про те, що сталося, вже доповіли в прокуратуру, і тепер “цей суб'єкт відповість за справедливістю”.

Нагадаємо, на Львівщині антивакцинатори розіслали на електронні скриньки ЗМІ фейкові листи від імені Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, в яких йшлося про "шкоду від вакцини Moderna".

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