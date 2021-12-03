Знову в антилідерах: статистика коронавірусу на Дніпропетровщині 3 грудня

Знову в антилідерах: статистика коронавірусу на Дніпропетровщині 3 грудня

Майже три сотні нових хворих побільшало в обласному центрі.

Дніпропетровська область знову потрапила до списку антилідерів щодо поширення коронавірусу. За добу, 3 грудня, недугу виявили у 920 людей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше нових випадків зареєстрували в обласному центрі – 280, у Кривому Розі – 150, у Кам'янському – 83, у Покрові – 41, у Новомосковську – 25, у Павлограді – 24.

Хворобу за добу побороли 1552 особи, померли – 48.

Нагадаємо, що в Україні за добу виявили 13 777 нових випадків. У тому числі – у 1279 дітей та 222 медпрацівників.

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