Врач-инфекционист рассказал, кто может пострадать от коронавируса "Омикрон"

Один пациент сможет заражать гораздо больше людей, чем заражали предыдущими штаммами.

Один пациент, зараженный новым штаммом коронавируса "Омикрон", сможет заражать гораздо больше людей, чем заражали предыдущими штаммами.

Об этом в программе "5 вопросов" телеканала "Дом" рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, что происходящая мутация подобна происходившим ранее мутациям.

"К сожалению, географические особенности, а также перемещение населения, перемещение носителей вируса приводят к тому, что происходит смешивание. Больше всего вызывает беспокойство, что наша иммунная система даже у вакцинированных людей не может правильно идентифицировать этот вирус и сразу же его уничтожать во внутренней среде организма. Простыми словами, вакцинированные люди имеют небольшую фору перед теми, кто не вакцинирован, но, к сожалению, мутации вируса приводят к тому, что наша иммунная система остается слепой по отношению к ним", — сказал Петров.

Также, отмечает врач-инфекционист, есть опасность для организованных коллективов.

"Потому что эпидемиологи говорят о том, что репродуктивное число вируса "омикрона" растет. Это значит, что один пациент сможет заражать гораздо больше людей, чем заражали предыдущими штаммами", — пояснил Виктор Петров.

Что касается клинических особенностей "Омикрона", то пока данных очень мало.

Напомним, в Закарпатье, по данным Минздрава, госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. В то же время на Закарпатье до сих пор фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения.

Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он достанется Украине через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

Читайте также: