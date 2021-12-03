Україна продовжує виходити з "червоної" зони: названо кількість областей, у яких можуть послабити обмеження

Україна продовжує виходити з "червоної" зони: названо кількість областей, у яких можуть послабити обмеження

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішить це питання наступного тижня.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей України вже готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра в кулуарах.

Ляшко зазначив, що комісія це питання розгляне на наступному тижні під час засідання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", — заявив очільник МОЗ.

Наразі до "червоної" зони входять 18 областей України і Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що послабити карантин можуть у Києві, Донецькій, Одеській та Херсонській областях.

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