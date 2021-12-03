Залишаються без терапії: в Україні недостатньо препаратів у протоколах лікування COVID-19 при перших симптомах

При появі перших симптомів коронавірусної хвороби треба одразу робити ПЛР-тест, кажуть лікарі.
У протоколах МОЗ щодо лікування COVID-19 при перших симптомах не вистачає препаратів.
Про це повідомив завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. Богомольця Володимир Широбоков, пише УНН.
“На жаль, в протоколі не вистачає препаратів, які допомагають у лікуванні коронавірусної інфекції при появі перших симптомів. Думаю, що якби такі препарати були включені у протокол, то це б стало основним порятунком проти COVID-19”, — акцентував Володимир Широбоков.
Він також додав, що при появі перших симптомів коронавірусної хвороби треба одразу робити ПЛР-тест та починати лікування.
Нагадаємо, що гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що нам, найімовірніше, доведеться робити щорічні щеплення від COVID-19 протягом багатьох років.
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