Штам "Омікрон": в Україні посилюють правила в'їзду

МЗС закликає українців утриматися від поїздок до ПАР.

Міністерство охорони здоров'я посилює в Україні заходи захисту від коронавірусу штамом "Омікрон". Українці, що перебували у країнах, де виявлено новий штам коронавірусу, мають пройти самоізоляцію після повернення до країни.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час сьогоднішньої селекторної наради з президентом України. Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, дослідження нового штаму тривають. Більше інформації буде доступно найближчими тижнями.

"Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", – сказав Віктор Ляшко.

Українців, які наразі перебувають на території зазначених країн, закликають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог. У разі появи симптомів захворювання невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів.

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Слід зазначити, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.

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