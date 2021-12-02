"Щеплені у нас одиниці": Закарпаття стрімко рухається до "червоної зони"

"Щеплені у нас одиниці": Закарпаття стрімко рухається до "червоної зони"

У регіоні не знижується смертність від коронавірусу.

Закарпаття стрімко рухається до "червоної зони". Щодня до лікарень там потрапляють по пів тисячі важких хворих на COVID-19.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 грудня.

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Пацієнтами зайнято 62% ліжок, що на третину більше за середню завантаженість в Україні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Закарпаття сьогодні - єдиний регіон, де ковід-ситуація погіршується.

За останній тиждень кількість госпіталізованих там зросла на 9%. Не знижується в області і смертність від коронавірусу. При цьому на Закарпатті й досі фіксують найнижчий рівень вакцинації населення.

"97% поступають нещеплених, щеплені у нас одиниці... і то ніхто не помирає", - сказав Михайло Поляк, директор Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Коронавірус в Україні: Закарпаття стрімко рухається у "червону" зону

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 грудня зафіксовано 13 531 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 525 людей, 23 535 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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