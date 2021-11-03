У МОЗ повідомили, що кожний четвертий українець - COVID-вакцинований

У МОЗ повідомили, що кожний четвертий українець - COVID-вакцинований

Усередньому протягом доби роблять 250 тисяч щеплень.

В Україні кожен третій дорослий вакцинований від коронавірусу принаймні однією дозою.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Крім того, вже кожен четвертий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації.

"Україна вийшла на 250 тисяч щеплень в середньому за добу. Очікуємо, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі. Маємо надію, що і попит на "першу" дозу не зменшиться", - повідомив керівник МОЗ.

Ляшко аткож повідомив, що до кінця цього тижня Україна отримає 2,93 млн доз вакцини Moderna в межах глобальної ініціативи COVAX.

До слова, від початку вакцинальної кампанії до країни прибуло понад 26 мільйонів доз вакцини різних виробників. На залишках зараз є 7,5 мільйонів доз, повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на 3 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 18 млн щеплень. За добу 2 листопада 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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