Маски та "паспорти здоров'я": Нідерланди повертають карантинні обмеження

В країні зростає кількість хворих на COVID-19.

Влада Нідерландів за три дні повертає карантинні обмеження.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.

Знову стануть обов'язковими захисні маски в крамницях і приміщеннях, де не використовуються "паспорти здоров'я".

Крім того, населенню рекомендують повернутися до дистанційної роботи та працювати віддалено бодай половину часу. Карантинні обмеження у країні частково скасували у вересні, а повернули через зростання кількості інфікованих.

Тим часом, канцлерка Німеччини Ангела Меркель також анонсувала нові суворі обмеження, але стосуватимуться вони невакцинованих. Подальші заходи та ситуацію з пандемією міністри німецьких федеральних земель обговорять вже найближчими днями.

Новини світу: влада Нідерландів знову зробить обов'язковими маски та "паспорти здоров'я" у громадських місцях

Як повідомлялося, у Китаї виявлено 93 нових випадків зараження COVID-19 усередині країни. Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня, за цей час у 17 провінціях та районах виявлено понад 500 інфікованих. ЗМІ називають тенденцію тривожною, оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, попри жорсткі обмежувальні заходи, що вживаються владою.

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