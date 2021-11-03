Української вакцини проти коронавірусу не буде: науковці пояснили причину

В Україні немає достатньо технологій і фінансових ресурсів для необхідних досліджень.

В інституті у Гданську тестують на мишах українську вакцину проти COVID-19, зроблену за допомогою дріжджів. Та чи потрапить вона до українців і захистить їх від коронавірусу сумніваються навіть самі розробники вакцини.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Торік у вересні Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав ґрант близько 10 млн гривень на розробку вакцини від коронавірусної інфекції. Проєкт був розрахований на півтора року і вже перебуває на стадії завершення. Дослідники кажуть, що результати стануть відомі за два-три тижні. Що далі - не відомо.

Науковці розповідають, що Україна не має достатньо технологій і фінансових ресурсів для необхідних досліджень. Тому після закінчення ґранту проєкт скоріше за все заморозять.

"Швидше за все, наші розробки не будуть запущені в Україні. Люди хворіють зараз і питання слід вже вирішувати. Якби було стратегічне розуміння проблеми, то тоді б вкладалися в це кошти, щоб напрацювання далі розвивались. Нам потрібно розвивати країну з імунологічною, біологічною незалежністю. Бо на сьогодні ми не маємо жодної вітчизняної вакцини, все закуповуємо за кордоном. Ця розробка – це можливість її пристосувати до умов, яке вимагає час", — каже доктор біологічних наук Костянтин Дмитрук.

За словами керівника Інституту біології клітин у Львові, академіка Андрія Сибірного, дослідження проводять у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій. Результати очікують до кінця листопада. А що буде далі науковці прогнозувати не беруться.

"Це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити", – зауважив академік.

Львівський інститут закуповує мишей у США. Вартість однієї – 180 євро, а їх, за словами науковців, потрібно десятки. Коли лабораторне дослідження покаже ефективність вакцини, її ще необхідно протестувати на приматах і добровольцях.

Нагадаємо, випробування української вакцини проти коронавірусу, яку створили львівські науковці з Інституту біології клітини НАН України, почались у польському місті Ґданськ. Цей препарат буде преоральним і може використовуватися як пігулка, мікстура або спрей. Прогнозується, що вона буде ефективною проти різних штамів COVID-19, а у виробництві доволі дешевою.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинація в Україні: у пунктах щеплення розгорнулися справжні пристрасті

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання