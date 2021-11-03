В Минздраве сообщили, что каждый четвертый украинец – COVID-вакцинированный

В Минздраве сообщили, что каждый четвертый украинец – COVID-вакцинированный

В среднем в течение суток делают 250 тысяч прививок.

В Украине каждый третий взрослый вакцинирован от коронавируса, по крайней мере, одной дозой.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации.

"Украина вышла на 250 тысяч прививок в среднем за сутки. Ожидаем, что в ближайшие две недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое. Надеемся, что и спрос на "первую" дозу не уменьшится", — сообщил руководитель Минздрава.

Ляшко также сообщил, что до конца этой недели Украина получит 2,93 млн доз вакцины Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX.

К слову, с начала вакцинальной кампании в страну прибыло более 26 миллионов доз вакцины разных производителей. На остатках сейчас есть 7,5 миллиона доз, сообщил Ляшко.

Как сообщалось, на 3 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 18 млн прививок. За сутки 2 ноября 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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