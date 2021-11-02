У Польщі розпочали випробування української вакцини від коронавірусу

Розробку львівських науковців планують випускати в пігулках або як спрей.

У лабораторії польського міста Гданська стартували випробування української вакцини проти коронавірусу, яку створили львівські науковці з Інституту біології клітини НАН України.

Про це повідомляє “Україна 24”.

Для створення білкової вакцини українські вчені використали дріжджові клітини, до яких зовні прикріплені вірусні білки. Цей препарат буде преоральним і може використовуватися як пігулка, мікстура або спрей. Прогнозується, що вона буде ефективною проти різних штамів COVID-19, а у виробництві доволі дешевою.

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Львівські науковці розробили також ін’єкційну вакцину на основі очищених білків вірусу, яка наразі проходить клінічні дослідження на мишах. Результати експерименту обіцяють оголосити через два тижні.

Торік Інститут біології клітини НАН України переміг в отриманні ґрантів від Національного фонду наукових досліджень. Зокрема, на розробку вакцини від коронавірусу львівські науковці отримали майже 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше австралійські науковці повідомили про успішні випробовування на мишах терапії проти COVID-19, яка зменшує кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%. На черзі - випробування на людях.

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