Дніпропетровська область серед лідерів поширення COVID-19: яка статистика

Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі та Павлограді.
На Дніпропетровщині станом на 3 листопада коронавірус підтвердили у 1935 осіб. Найбільше випадків зафіксували у Дніпрі.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, за добу коронавірус діагностували у 853 мешканців Дніпра, 365 мешканців Павлограда, 145 мешканців Кривого Рогу, 128 мешканців Новомосковська та 121 мешканця Нікополя.
За добу недугу побороли 1011 пацієнтів, 45 людей померли.
Зазначимо, в Україні за добу зареєстрували 23 393 нових випадків зараження. У лікарні госпіталізували 5935 людей, померли 720 українців.
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