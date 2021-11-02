В Індонезії почали використовувати інноваційну вакцину від коронавірусу

В Індонезії почали використовувати інноваційну вакцину від коронавірусу

У майбутньому її планують постачати і до інших країн світу.

Інноваційну вакцину від коронавірусу Green Light вперше почали використовувати в Індонезії. Її розробила американська компанія Novavax. У виробництві препарату використовувалася технологія, яку не застосовують у інших вакцинах.

Про це пише видання Associated Press.

Як стало відомо, вакцину Green Light легше зберігати та транспортувати, ніж деякі інші препарати. Завдяки цьому її простіше поставляти в бідні країни по всьому світу.

Якщо впровадження вакцини буде успішним, її можуть почати використовувати в розвинутих країнах.

"Novavax заявила, що вже подала заявку на дозвіл вакцини у Великій Британії, Європейському союзі, Канаді, Австралії, Індії та на Філіппінах", — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, що МОЗ доведеться утилізувати пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Лише два відсотки українців мають медичні протипоказання при вакцинації від коронавірусу | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання