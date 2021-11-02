В Індонезії почали використовувати інноваційну вакцину від коронавірусу

У майбутньому її планують постачати і до інших країн світу.
Інноваційну вакцину від коронавірусу Green Light вперше почали використовувати в Індонезії. Її розробила американська компанія Novavax. У виробництві препарату використовувалася технологія, яку не застосовують у інших вакцинах.
Про це пише видання Associated Press.
Як стало відомо, вакцину Green Light легше зберігати та транспортувати, ніж деякі інші препарати. Завдяки цьому її простіше поставляти в бідні країни по всьому світу.
Якщо впровадження вакцини буде успішним, її можуть почати використовувати в розвинутих країнах.
"Novavax заявила, що вже подала заявку на дозвіл вакцини у Великій Британії, Європейському союзі, Канаді, Австралії, Індії та на Філіппінах", — підкреслили у виданні.
Нагадаємо, що МОЗ доведеться утилізувати пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.