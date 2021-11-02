Точно не 5-7 днів: у Раді повідомили термін, упродовж якого Київ вийде із "червоної" зони

Точно не 5-7 днів: у Раді повідомили термін, упродовж якого Київ вийде із "червоної" зони

За попередньою інформацією, жорсткий карантин вводити не будуть.

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Київ може вийти із "червоної" зони точно не через 5-7 днів. Все залежить від кількості зайнятих COVID-ліжок.

Про це Михайло Радуцький повідомив журналістам.

"Все залежить від кількості зайнятих ліжок (у лікарнях. – Ред.). Є кількісні показники, за якими встановлюється "червона", "помаранчева", "жовта" або "зелена" зони. Тому я б тут не брався прогнозувати, але я впевнений, що це точно не 5-7 днів", — зазначив нардеп.

Радуцький також пояснив, що локдаун в Україні не вводиться, оскільки чимало людей вже вакциновані однією або двома дозами. За словами нардепа, на сьогодні ця кількість становить близько 17 млн українців.

"Закривати країну на повний локдаун, коли ми можемо собі дозволити адаптивний карантин, за нашої економіки це було б неправильно", — наголосив голова комітету з питань здоров'я нації.

До того ж, Радуцький зазначив, що учні столиці повернуться за парти з дистанційного навчання лише тоді, коли буде ухвалено рішення про вихід Києва з "червоної" зони.

Нагадаємо, після оновлених списків МОЗ щодо карантинних зон в Україні до "червоної" потрапили 15 областей. Сім областей наразі є "помаранчевими".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. "Червона зона" – депутати вирішували, кого та на яких умовах пускати до приміщення Верховної Ради

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