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Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 під час грудного вигодовування: прості поради

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
14
Час на прочитання
2 хв
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Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 під час грудного вигодовування: прості поради

Фото: Pexels

Вакцинація – єдиний спосіб врятувати себе від важкого перебігу чи смерті від COVID19.

Якщо ви годуєте грудьми, попіклуйтесь про захист свого здоров’я та здоров’я малюка.

Про це пише UNICEF Ukraine

Вакцини не потрапляють у грудне молоко, але туди надходять антитіла, які захищають дитину від хвороб. Вакцинація не впливає на якість та кількість молока.

Якщо ви годуєте грудьми та були щеплені понад 5 місяців тому, вам слід отримати бустерну дозу. Якщо ви вже маєте перший бустер, то не забудьте подовжити захист і через щонайменше 4 місяці зробіть друге бустерне щеплення.

Для щеплення жінок, які годують грудьми, можна використовувати будь-які вакцини від ковіду, дозволені в Україні. Вакцинація від ковіду не є причиною припиняти грудне вигодовування! Після вакцинації продовжуйте годувати маля.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Дата публікації
Перегляди
14
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